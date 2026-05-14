Calcio: Victoria U19, mister Squadrani: 'Per i giovani un'esperienza significativa'

Sfumati i playoff per un punto. "Ci è mancata un po’ di cattiveria sotto porta mentre in fase difensiva avremmo potuto lavorare meglio di squadra'

Una stagione in chiaroscuro quella del Victoria Under 21 di Terza categoria guidato da mister Attilio Squadrani e dal suo collaboratore Luca Anderlini.

Da un lato c’è il mancato raggiungimento dei playoff, l’obiettivo fissato ad inizio stagione, mancato per un solo punto (nono posto, 26 punti contro i 27 della Longianese); dall’altro c’è la positiva esperienza dei giovani cresciuti nel settore giovanile del club riminese che in grandissima parte componevano la rosa: alcuni saranno inseriti nella rosa della prima squadra del prossimo campionato di Prima categoria.

Mister Attilio Squadrani, perché non siete riusciti a raggiungere i playoff? Cosa è mancato?

“Abbiamo perso per strada punti preziosi in malo modo: in 16 partite abbiamo fatto solo otto punti frutto di otto pareggi, alcuni dei quali sono state vittorie gettate al vento. Siamo stati al terzo posto in avvio, poi siamo scivolati al quinto e al sesto, ma nelle ultime cinque partite abbiamo raccolto solo cinque punti. Contro la Santagatese, penultima, abbiamo collezionato solo due pareggi. Insomma, non abbiamo sfruttato delle buone opportunità. Peccato”.

Cosa insegna questa stagione?

“Quando si ha l’opportunità di chiudere le partite bisogna farlo; oppure quando vinci 3-1, come accaduto contro la Virtus Olimpia, il risultato va portato a casa. Sotto il profilo realizzativo (il miglior marcatore è stato l’attaccante russo armeno Gor classe 2006 con 13 reti, seguito da Spano pure lui in doppia cifra Coppa compresa) ci è mancata un po’ di cattiveria sotto porta mentre in fase difensiva avremmo potuto lavorare meglio di squadra. Ci sono i margini per dare di più”.

La cosa positiva invece qual è?

“Per la rosa, composta da ragazzi tra i 17 e i 21 anni, che ha perso dei petali lungo il cammino, è stata la prima esperienza in un campionato dei ‘grandi’ e sono certo che servirà per la prossima stagione. C’è stata una crescita costante tanto che qualcuno andrà in prima squadra e altri potranno fare lo stesso percorso dopo un altro campionato di apprendistato in Terza categoria. Contro formazioni di una certa esperienza come l’Athena che ha vinto il campionato, abbiamo pagato dazio. Ma la di là di tutto, abbiamo sempre cercato di giocare la palla e di questo ci va dato atto. Ci siamo divertiti, i ragazzi sotto il profilo della serietà e dell’impegno sono stati esemplari, e questo è un altro aspetto positivo. La prossima stagione per me ed il mio vice Luca Anderlini, per i ragazzi, sarà sicuramente più facile da affrontare”.