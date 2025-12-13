Calciomercato, bomber Manuzzi verso il Piacenza. Cattolica: due pedine

Santarcangelo: preso Domeniconi. Il Cattolica tessera il terzino Ripa (Fontanelle Riccione) e l'esperto attaccante Ronchi, svincolatosi dal Bakia

Mercato in ebollizione. In serie D il movimento più eclatante si sta preparando in serie D. Da Forlì è il uscita il bomber Francesco Manuzzi, richiesto da Pistoiese, Siena e Piacenza, qeust’ultimo club a quanto pare il preferito dal giocatore. Attaccante di razza, Francesco Manuzzi ha una spiccata propensione al gol (128 in carriera), in particolare nelle ultime 7 stagioni in Serie D tra Savignanese, Sammaurese, Alcione e Ravenna ha conquistato due promozioni timbrando 93 reti ed senza dubbio, per caratura ed esperienza, un innesto in grado di far fare il salto di qualità ai biancorossi. L’epilogo è atteso ad inizio anno, alla riapertura del mercato dei professionisti.

In Eccellenza, il Medicina Fossatone tessera Matteo Giorgioni. Attaccante classe 2006, Giorgioni arriva a Medicina dopo un’intera vita calcistica trascorsa al Forlimpopoli, lì dove ha esordito in prima squadra all’età di 16 anni. Dopo un’ultima stagione nel campionato di Promozione, Matteo ha disputato fino ad oggi il campionato di Prima Categoria (girone G).

"Sono molto carico per questa nuova esperienza e ho tanta voglia di iniziare. Sarà la prima volta, da quando gioco a pallone, che vesto una maglia diversa da quella del Forlimpopoli e lo farà in una categoria importante: per me una grande opportunità che voglio sfruttare al meglio - ha commentato l'attaccante - . Ringrazio la Società per la fiducia, dal presidente al ds, fino al direttore Montanari. Prometto sicuramente di dare del mio meglio con la voglia di aiutare la squadra a raggiungere tutti i nostri obiettivi".

Il Pietracuta ha svincolato l'attaccante Nunez: torna in Argentina per motivi familiari.

Il Santarcangelo prende il difensore Lorenzo Domeniconi, classe 2008. Cresciuto nel settore giovanile della Savignanese, Lorenzo si è fatto notare ed è stato protagonista, in questa prima parte di stagione, con la Primavera del Rimini FC.

Come anticipato, il Bellaria Igea Marina ha tesserato il difensore Alberto Zammarchi. Cresciuto nel settore giovanile del Bakia e successivamente in quello del Rimini fino alla Primavera. Alberto ha concluso la sua esperienza con la società riminese e raggiunge in biancazzurro il fratello Lorenzo. Sarà da subito a disposizione di mister Caverzan. Contestualmente, la società comunica la risoluzione consensuale con Michelangelo Carbonara: è nel mirino del Novafeltria.

Il Misano ha svincolato l'attaccante Camara (se lo contendono Fermignanese, Fabriano e Lunano) ed il difensore Tommaso Cecci che è approdato al Fano.

Il Cattolica si rinforza con il terzino Andrea Ripa (Fontanelle Riccione) e l'esperto attaccante Nicolas Ronchi, svincolatosi dal Bakia.