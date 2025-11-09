Calciomercato, Chiarini al Civitella e Mancini alla Comacchiese

I due attaccanti sono usciti da Solarolo e Tropical Coriano. Il Mezzolara ha tesserato il centrocamoista Cavini, subito in rete

Il mercato nei dilettanti è in fermento. In Eccellenza, in attesa che il Solarolo ufficializzi lunedì il nuovo allenatore (Maurizio Montalti è stato ufficializzato dopo la partita persa in casa contro il Mezzolara), ha liberato l’attaccante Marco Chiarini che si è accasato al Civitella, preferendolo allo SPIV che pareva in vantaggio. L'attaccante ha militato in diverse realtà della regione tra Eccellenza e Promozione tra cui Sampierana, Forlimpopoli, Cotignola, Classe, Fratta Terme e Faenza segnando costantemente numerosi gol e andando costantemente in doppia cifra.

La matricola Comacchiese si rinforza ed ecco la firma di Filippo Mancini, in uscita dal Tropical Coriano (4 presenze di cui una da titolare in 8 partite) dopo l’esperienza al Gambettola dove in due stagioni ha realizzato 25 gol tra campionato (17) e Coppa. Mancini è cresciuto nelle giovanili del Bakia Cesenatico esordendo in prima squadra a 17 anni, poi l’esperienza ed un anno e mezzo mette a segno 23 goal, quindi a S. Ermete e Novafeltria in Promozione per due stagioni, infine il Cervia (due stagioni con 27 gol).

Il Mezzolara ha tesserato Matteo Cavini, classe 1992, centrocampista offensivo di esperienza e di qualità, subito in gol al debutto a Solarolo. Negli ultimi anni ha militato all’Osteria Grande e nella prima parte della stagione nelle file del Progresso Castelmaggiore. Nella passata stagione ha segnato 10 gol con l'Osteria.

In Promozione dopo il centrocampista Francesco Fabbri, classe 1993, ex Pietracuta, in uscita dal Tropical Coriano, è in arrivo un attaccante dopo gli infortuni di Torsani e Pecci (entrambi legamento): si parla di un giocatore che ha militato in Eccellenza Marche nella scorsa stagione ed ha trascorsi in serie D.

In serie D alla viglia di Senigallia-San Marino è stato esonerato il tecnico Giuseppe Magi che tornava a Senigallia a 30 anni di distanza dal suo brillante passato da calciatore.