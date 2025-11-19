Calciomercato, Filippo Baldinini firma per il Diegaro

L'ex jolly del Novafeltria era anche nel mirino di Cervia e Reno. Ritrova mister Giorgi. 'Applausi al Novafeltria, può puntare al primo posto'

Filippo Baldinini, classe 1987, è un nuovo giocatore del Diegaro. Per anni ha militato nel campionato di Serie D, difendendo i colori di Pineto, Forlì, Sambenedettese e Santarcangelo, club con il quale ha centrato la promozione in C2. Nelle ultime stagioni ha vestito la maglia della Vis Novafeltria in Eccellenza.

Martedì sera ha svolto il primo allenamento con la sua nuova squadra diretta da Mirco Giorgi, il tecnico che lo ha allenato per più anni al Novafeltria in Promozione (promozione ai playoff) ed in Eccellenza (“Mi sono sempre trovato bene con lui”), in cui trova amici ed ex compagni di squadra come Casalboni, Zammarchi, Scarponi, Bonandi, oltre al direttore sportivo Filippo Antoniacci ed al dg Gino Casalboni.

“Ho trovato un ambiente familiare” dice il jolly di centrocampo, che recentemente ha rescisso in contratto con La Fiorita – top club del campionato sammarinese – in cui a sorpresa (non solo sua) ha trovato poco spazio tanto da finire nei bassifondi delle gerarchie del tecnico Stefano Ceci.

“Praticamente non ho avuto mai modo di dimostrare il mio valore e di dare il mio contributo alla squadra – dice – non so a questo punto perché mi abbiano preso. E pensare che con compagni, società e ambiente mi sono trovato benissimo”. Ma questo è il passato.

Il presente si chiama Diegaro. Baldinini era anche nel mirino del Cervia, che però non ha stretto il contatto, e negli ultimi giorni, con una offerta importante, anche del Reno, svantaggiato però dal punto di vista logistico ("avrei dovuto fare per ogni allenamento 60 km all'andata e altrettanti al ritorno"), e allora a spuntarla è stata il Diegaro.

“Sono a disposizoine del mister già da domenica a Misano. Non ho parlato con lui dell’aspetto tecnico e tattico. Sarà lui a decidere modi e tempi del mio utilizzo e la posizione in campo. Posso giocare in tutti i ruoli del centrocampo: da play davanti alla difesa, a mezzala, da esterno a trequartista. Si vedrà. Intanto devo trovare la forma fisica migliore visto che a La Fiorita sono stato utilizzato con il contagocce”.

Con il Novafeltria, sua ex squadra, nessun contatto?

“No, tra l’altro non sono favorevole ai cavalli di ritorno, comunque la società ha scelto una linea verde che sta pagando ed è giusto che la persegua. Per me la squadra di Mancini sta disputando un ottimo campionato ed è tra le candidate alla promozione assieme a Savignanese, Misano e Cervia”.