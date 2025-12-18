Calciomercato, il Bellaria tessera il portiere Chiarabini

Militava nel Santarcangelo, il Roncofreddo rinforza l'attacco con Tommaso Zavatta. Enrico Cozzino dallo SPIV alla Libertas

Il Bellaria ha tesserato il promettente portiere Francesco Chiarabini, classe 2005, svincolato dal Santarcangelo. Ha militato nella Primavera 4 del San Marino Academy per due anni dopo un stagione in Allievi Nazionali, poi Santarcangelo. Anche l’attaccante Levy Kotchap non farà più parte della rosa del Santarcangelo.

Il Roncofreddo libera l'esperto attaccante Pietro Collini e tessera Tommaso Zavatta del Gambettola.

Gli attaccanti Roberto Guidotti, ex Riccione e Morciano, svincolato, ed Enrico Cozzino, classe 2001, in forza in questa stagione al San Pietro in Vincoli, approdano alla Libertas unitamente all’esperto esterno d’attacco Patrick Fabbri, che ha militato nei professionisti.

Lo Spiv a breve annuncerà Giacomo Curella, attaccante del Sanpaimola, classe 2004, ex Fosso Ghiaia e Del Duca (Promozione) dove ha realizzato un bottino complessivo di 14 reti. Prima, un lungo periodo al Low Ponte Ravenna, dove ha disputato la trafila delle giovanili.

L'attaccante Riccardo Bagnolini dal Reno passa all'Edelweiss.