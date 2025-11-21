Calciomercato, il Reno annuncia l'esperto centrocampista Prati

Il play arriva dal Faenza. Il Misano in caso parta Camara valuta tre i profili. Santarcangelo: può arrivare il baby Madonna

Il Reno si rinforza con Manuel Prati del Faenza, esperto centrocampista costruttore di gioco, che può essere impiegato anche quale difensore centrale. Dotato di buona tecnica individuale, garantisce fisicità, ordine e ritmo, ma anche esperienza e mentalità vincente. E’ stato tra i protagonisti della promozione in Eccellenza del Faenza con 31 presenze e 4 gol.

Summit di mercato al Misano. In caso di partenza dell’attaccante Camara, richiesto in categoria superiore, il club si butterà su un attaccante esterno che rispetto ad una prima punta meglio si adatta alle caratteristiche del gioco di mister Muratori. Sono seguito due profili romagnoli, un terzo è un toscano che milita in categoria superiore.

Il Santarcangelo, uscito Davide Maioli, è sulle piste del difensore 2006 Diego Madonna, ex giovanili Rimini, già allo United Riccione e al Castelfidardo.