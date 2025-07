Calciomercato, Juve e Inter rafforzano l'attacco: ecco David e Bonny

Il Milan invece concentrato sul centrocampo: si spinge per Jashari

Juventus e Inter, reduci dall'eliminazione agli Ottavi della Coppa del Mondo dei Club, si preparano a rinforzare il proprio reparto offensivo. I bianconeri, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, hanno trovato l'accordo con gli agenti dell'attaccante canadese Jonathan David, che si è svincolato dal Lille. Il giocatore, secondo indiscrezioni, firmerà un contratto pluriennale con un ingaggio di 6 milioni netti più 2 di bonus. L'Inter a breve formalizzerà invece l'acquisto di Ange Yoan Bonny dal Parma: il giocatore ha già effettuato le visite mediche. L'attaccante francese è stato ceduto per una cifra di 23 milioni di euro più due di bonus. L'attacco dell'Inter prende dunque forma con Lautaro Martinez, Thuram, Bonny e i due giovani Pio Esposito e Carboni, tra i migliori nella spedizione interista in Coppa del Mondo. Da sistemare Taremi, poi Marotta penserà al centrocampo: probabili le cessioni di Calhanoglu e Frattesi, per il quale c'è l'interesse dell'Atletico Madrid, a quel punto i neroazzurri cercheranno un regista e un difensore.

In casa Milan invece le attenzioni sono sul centrocampo: i rossoneri stanno "pressando" il Bruges per lo svizzero Ardon Jashari, classe 2002. Balla qualche milione tra offerta e domanda, ma il giocatore preme per vestire la maglia rossonera. Sarebbe il terzo rinforzo a centrocampo dopo lo svincolato Modric, impegnato in questi giorni con il Real Madrid nella Coppa del Mondo, e Samuele Ricci del Torino.