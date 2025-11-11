Calciomercato, l'attaccante Villanova firma per il Misano

Era alla Virtus: è in fase di recupero da un infortunio. Il difensore Matteoni del Pietracuta verso il Riccione. il veterano Angelini alla Savignanese

Il colpo grosso del mercato lo mette a segno il Misano. Il club annuncerà nelle prossime ore l’arrivo dell’attaccante Marco Villanova, classe 1991. Nativo di Conegliano, la punta è cresciuta nel vivaio dell'Atalanta, a cui sono seguiti 4 anni nel San Marino Calcio, per poi indossare svariate maglie, tra cui quelle di Carpi, Correggese e Portogruaro.

Nelle ultime settimane era alla Virtus, campione di San Marino, al rientro da un infortunio al tendine d’Achille. Si tratta di un giocatore che ama giocare vicino alla porta per sfruttare le sue doti di tiro e di tecnica. Villanova era in ballottaggio con Scarponi del Tropical Coriano.

Villanova era in ballottaggio con Francesco Scarponi, classe 2000, in forza al Tropical Coriano. Il trequartista ex Fya Riccione e Savignanese potrebbe accasarsi ugualmente al club del presidente Manzi nel mese di dicembre.

Al Riccione, svincolato dal Pietracuta, si accasa il difensore sammarinese, Giacomo Matteoni, classe 2002, già al Tropical Coriano, Diegaro, Tre Fiori e Murata. Il club cerca rinforzi a centrocampo ed il ds Omar Lepri esclude partenze.

Alla Savignanese dal Bakia arriva l’attaccante Michael Angelini, classe 1983, già alla Savignanese in Eccellenza dieci anni fa, a lungo nel campionato sammarinese con Tre Penne e Folgore.