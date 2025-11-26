Calciomercato, l'esperto difensore Pezzi al Fratta Terme

Il Classe si rinforza con il difensore Ivan Ponticelli. Il giovane Tamai conteso da Bellaria, Vismara e Tavullia Valfoglia. Due pedine per il Sant'Ermete

Il Fratta Terme rinforza la difesa con il centrale Enrico Pezzi, classe '89. E' cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Rimini. Riminese di nascita, Enrico ha iniziato la sua carriera proprio con le giovanili della sua città arrivando a collezionare 65 presenze in serie B, 240 in Lega Pro ed oltre 110 in Serie D. Ha vestito le maglie di società come Rimini, Benevento, Lucchese, Pistoiese, Carpi Triestina, Cittadella, Pavia, Forlì, Vis Pesaro, solo per citarne alcune. Ultima esperienza al San Marino Calcio.

La società Mesola Calcio annuncia l’arrivo di Jody Maistrello, difensore classe 2001, proveniente dal Cavarzere. Intanto il recupero contro il Pietracuta di mercoledì sera è terminato 1-1 (Davo e Capicchioni i marcatori).

Il Medicina Fossatone aggiunge una pedina al reparto difensivo, Maurizio Di Pasquazio, classe 2006. Cresce calcisticamente nel settore giovanile dell’Imolese prima di trasferirsi al Bologna, lì dove resta fino alla Primavera. Maurizio arriva a Medicina dopo l’ultima esperienza al Brindisi.

PROMOZIONE Il Classe si rinforza con il centrocampista Ivan Ponticelli, classe 2001. Muove i primi passi nel Settore Giovanile della Virtus Faenza. Successivamente approda al Forlì, dove le sue qualità attirano l’attenzione della Robur Siena: la società toscana lo inserisce nel progetto della squadra gemellata, la Colligiana, con cui debutta anche in Eccellenza. ù

Rientrato in Romagna, sceglie di rilanciarsi ripartendo dall’Osteria Grande in Promozione.Veste poi le maglie di Solarolo, Massa Lombarda, Placci Bubano e Cotignola. Dopo una parentesi lontano dai campi, motivata anche da impegni lavorativi, si trasferisce prima a Milano e poi in Venezuela, dove torna a giocare nella Liga Monumental. Nella prima parte di stagione ha indossato la maglia della Pol. Reno, totalizzando 10 presenze da titolare e realizzando 1 gol. Ha esordito da titolare nella vittoria per 1-0 contro il Gambettola.

Il Misano cerca un attaccante esterno (Scarponi non si muove da Coriano), potrebbe essere un giocatore dell’Eccellenza campana e nel frattempo il centravanti Camara potrebbe non partire più

Il centrocampista Filippo Tamai, classe 2005, ex Sammaurese e Misano, è conteso da Bellaria, Vismara e Tavullia Valfoglia.

In Prima, il Sant’Ermete ingaggia due ex giocatori del Tropical Coriano e poi del San Giovanni, il difensore Giacomo Conti e l’attaccante Lorenzo Montebelli, entrambi classe 1999.

L'ex giocatore del Rimini Luigi Consonni è il nuovo allenatore del Poggifìbonsi, club che ha iniziato la stagione con Federico Barontini, già allenatore della Sampierana, sostitito da Gabrio Gamma