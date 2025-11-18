Altarimini

Calciomercato, Ponticelli e Carlini alla Sammaurese

La squadra di Antonioli si raffozra sul mercato. Il centrocampista Yabre Siliki ritona alla Due Emme

A cura di Stefano Ferri Redazione
18 novembre 2025 18:18
Calciomercato, Ponticelli e Carlini alla Sammaurese - Giulio Ponticelli
Giulio Ponticelli
Rimini
Sport
La società Sampierana comunica che i giocatori Yabre Siliki e Alessandro Carlini hanno rescisso il contratto con la Sampierana. Si accaseranno rispettivamente alla Due Emme dove il centrocampista giocava già nella scorsa stagioe e alla Sammaurese.

Con la squadra di Antonioli si allena già Giulio Ponticelli, esterno classe 2003, ex Sampierana, che ha rescisso pure lui con il Poggibonsi.

