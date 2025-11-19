Calciomercato, Santarcangelo e Maioli: divorzio

Tra club gialloblu e difensore risoluzione consensuale del contratto. Il Medicina prende l'attaccante Adam Fridhi. Il Misano a caccia di una punta

Si dividono (risoluzione consensuale del contratto) le strade di Young Santarcangelo e del difensore Davide Maioli. Il club ringrazia Davide per il contributo dato alla crescita della squadra, e gli porge i più sinceri auguri per il futuro, sia sportivo che personale.

La società Medicina Fossatone è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo con Adam Fridhi per la stagione 2025/26. Attaccante classe 2006, Fridhi muove i primi passi della sua carriera nel settore giovanile del Bologna prima di trasferirsi, nel 2019, al Progresso. Adam arriva a Medicina, dove ha già debuttato contro il Massa Lombarda, dopo aver completato l’intera trafila nella società di Castel Maggiore fino alla Prima Squadra.

Il Misano ha richieste in Eccellenza per l'attaccante Camara, intanto si sta guardando attorno per un top player in Romagna e Marche e anche in serie D: se ne riparla a dicembre.

SERIE D Tuttocuoio, ultimo in classifica nel girone D di Serie D, dopo la sconfitta con la Correggese ha esonerato Riccardo Boschetto. Sulla panchina dei toscani torna Aldo Firicano che aveva iniziato la stagione e sua volta esonerato per prendere Boschetto.

PROMOZIONE MARCHE Il Tavulia Valfoglia ha interrotto il rapporto di collaborazione con il tecnico Marco Teodori. Al suo posto arriva Claudio Cicerchia.