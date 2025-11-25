Calcio, il tecnico Stefano Protti esonerato dal K Sport Montecchio

Con lui sollevato anche il collaboratore Paolo Cangini, possibile il ritorno di Beppe Magi. L'attaccante ex Santarcangelo e Rimini Gianmarco Piccioni verso la Spal

Il K-Sport Montecchio Gallo, top club di Eccellenza Marche, ha esonerato il tecnico santarcangiolese Stefano Protti, l’anno scorso condottiero della Sammaurese salva ai playout. Con cui è ai saluti anche il suo collaboratore, il riccionese Paolo Cangini, altro volto conosciuto in Romagna. La società ha ringraziato entrambi per professionalità, dedizione e passione mostrate nei mesi trascorsi, sottolineando il valore umano e tecnico del loro operato.

La decisione per certi versi inattesa arriva dopo la sconfitta di San Giusto, la seconda nelle ultime quattro (in mezzo due pareggi, cinque punti nelle ultime cinque partite), con la squadra pesarese comunque a tre punti dalla capolista Fermana, un margine in cui sono racchiuse ben otto squadre. Evidentemente per la società, che ha investito molto, un bottino insufficiente.

Per la successione il candidato numero uno è Beppe Magi da Gradara, da giocatore ex bomber del Cattolica. Per lui sarebbe un ritorno dopo l’ottima stagione scorsa alla guida del Montecchio e l'interruzione del suo percorso alla Vigor Senigallia. In attesa che il tecnico rientri dalla vacanza all'estero, il club sta valutando altri allenatori.

Come anticipato da Altarimini, l’attaccante Mario Merlonghi ha lasciato il San Marino e ritorna alla Sammaurese: ha debuttato contro il Termoli.

Il Santarcangelo ha ufficializzato il difensore centrale classe 2005, Diego Madonna, cresciuto nel settore giovanile del Rimini, già in serie D con United Riccione e Castelfidardo, prima di una parentesi a Urbino.

Alla Spal è vicino l’attaccante 34enne Gianmarco Piccioni, già al Santarcangelo e al Rimini e con esperienze all’estero tra Bulgaria, Romania e Malta, fresco di rescissione con la Gebilson (serie D). A Ferrara ritroverebbe Luca Senigagliesi con cui ha condiviso un anno alla Recanatese.

Il Riccione cerca un terzino sinistro ed un play di centrocampo e non intende cedere i suoi pezzi pregiati (sondaggio del Bakia per Pasolini).

Al Civitella in uscita Il centrocampista Mattia Mazzoni (va al Pianta), l’attaccante Karim Bara (Edelweiss) ed il difensore classe 1998 Marvin Shotwell.

In Prima categoria, si libera dal Real San Clemente l’esperto attaccante Francesco Rotondi, ex Cattolica, Asar e Stella.