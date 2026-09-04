Calco RSM: Bartoli lancia il Tre Penne, tutto facile per Domagnano e Tre Fiori

Poker dei campioni in carica al Faetano e del Domagano al San Giovanni. Successo della Virtus di misura sul Fiorentino

I prodigi di Ferraro e Lisanti permettono a Domagnano e Virtus di sbloccare i rispettivi impegni con San Giovanni e Fiorentino già nel corso del primo tempo. Meno spettacolare, ma allo stesso modo incisivo, il gol sull’asse Prandelli-Bernardi che vale la rete dell’1-0 con il Tre Fiori – impegnato contro il Faetano – si tiene stretto a metà strada. Appena prima del duplice fischio, è vincente l’inserimento centrale di Bartoli – che costringe il Cosmos ad inseguire il Tre Penne nel punteggio.

A Dogana le squadre di Bonini e Rossi partono col piglio giusto, costruendosi un’occasione per parte con Pieri e Braschi – entrambi imprecisi nella conclusione – prima di avviare una lunga porzione centrale dagli scarsi contenuti tecnici. È una fiammata nel finale a incidere sul punteggio, successivamente all’intervento elastico di Semprini – abile a neutralizzare la bordata di Scarcella. Il Tre Penne la sblocca al 44’ grazie al destro al volo di Bartoli, bravo a seguire l’azione per raccogliere la perfetta sponda aerea di Pieri. Tutt’altro che magnetica la prima metà di secondo tempo, dove gli unici tentativi sono del Cosmos e su piazzato: Cremonini e Brighi vanno però lontani dai pali di Andreani. La partita meno coinvolgente della serata prende definitivamente la strada di Città grazie alla doppietta di Bartoli, a segno sottomisura anche all’89’ – raccogliendo la girata di testa di Carrer.

Non stenta a decollare la serata del Domagnano che, dopo aver rischiato con l’iniziativa di Zanni e D’orsi in avvio, si mette al comando delle operazioni. Menini non trova la porta dalla distanza, cosa che non difetta all’iniziativa personale di Ferraro: dribbling su Filippi in prossimità della linea di fondo, poi pettinata con la suola del destro per evitare Vandi. Il centrocampista completa l’opera battendo successivamente Casadei. L’estremo nega il raddoppio da breve distanza ad Ambrosini, che saprà rifarsi a ridosso della mezz’ora.

Il secondo gol in due partite, per Ambrosini, matura dagli undici metri: punito il contatto Lisi-Menini. I Giallorossi flitrano con il tris grazie alle bordate di Michelucci e Santi; quest’ultimo confezionerà poi l’assist per il 3-0 di Rigoni al 44’ e l’appoggio per il destro al tritolo di Menini, che si infrange sull’incrocio dei pali nel secondo minuto di recupero. La frazione successiva vede un San Giovanni più coraggioso, alla ricerca del gol ma punito dal primo ribaltamento di fronte. Santi arma il destro di Ambrosini, che fa doppietta con una conclusione a giro meravigliosa. Prima del termine tornano a provarci ancora Santi e Michelucci, senza fortuna né precisione. Poco di cui rammaricarsi, dal momento che quelli di Amati festeggiano la seconda vittoria in altrettante uscite stagionali.

Autorevole la prestazione del Tre Fiori, sovente pericoloso a ridosso dell’area del Faetano in un primo tempo in cui – tuttavia – la prima, vera opportunità è per Rivas. L’attaccante colombiano di Sperindio saggia i riflessi di Nardi, attento al quarto d’ora. La replica dei campioni in carica muove il risultato: Prandelli crossa da posizione laterale sul primo palo, dove Bernardi si inserisce coi tempi giusti e forse sfiora. Sta di fatto che Venturini è fuori causa e quelli di Girolomoni possono celebrare la rete del vantaggio, attribuita al capitano. Successivamente Prandelli non è irreprensibile a tu per tu con Venturini, fallendo due volte la palla del raddoppio. Il Faetano replica con Golinucci ed Elia, che non trovano il bersaglio grosso col destro da fuori area. Il Tre Fiori scaccia i cattivi pensieri in avvio di ripresa, quando la lunga fiondata di Sirri pesca in area Bernardi: controllo impeccabile e mancino imprendibile, per Venturini.

In precedenza, Prandelli aveva fallito una clamorosa occasione, colpendo il palo a porta pressoché sguarnita: a calmierare la parziale delusione, la bandierina alta di Notarpietro. Nell’ultimo quarto di gara, quelli di Girolomoni mettono i tre punti in ghiaccio: dopo la rete annullata a Cuzzilla, è il neoentrato Ben Kacem a griffare il tris. Merito anche di Bernardi, che ruba palla ad Ulizio e manda in porta il partner d’attacco. I due sono protagonisti anche nell’azione del poker, dove l’attaccante di origini marocchine firma l’assist per il migliore in campo che sigla la doppietta personale e chiude definitivamente i conti.

Primo tempo in controllo per la Virtus, spesso puntente sulla sinistra con le iniziative di Piscitella e Buonocunto. Il Fiorentino si fa pericoloso col destro dal limite di Azzurro, impreciso, e tira un sospiro di sollievo sul terzo tempo di Badalassi – fuori di poco. La rete del vantaggio matura al 21’ ed è di pregevolissima fattura. Lisanti riceve poco oltre la lunetta dell’area e, aggiustatosi il pallone col petto, calcia al volo col mancino. Nulla da fare per Berardi, chiamato a sostituire Benedettini tra i pali nel corso del riscaldamento. Il portiere è efficace nell’uno contro uno con Piscitella al 25’, salvando i suoi dallo 0-2. Nel finale quelli di Monaco sono più presenti nell’area neroverde, ma pericoli concreti per la porta di Guddo non se ne registrano. La ripresa si sviluppa sulla falsa riga del primo tempo, con la Virtus vicina al raddoppio in più di una circostanza: al netto dei penalty richiesti da Badalassi e Piscitella, Lisanti trova il corpo di un avversario tra sé e la doppietta. Piscitella è protagonista anche al 67’, quando sfonda a sinistra per proporre al centro dove Ciacci è anticipato sul più bello.

Nel quarto d’ora finale i ragazzi di Muratori spingono, alla ricerca del gol della sicurezza che sembra non voler prendere forma: Berardi è tempestivo nell’uscita sui piedi di Piscitella al 74’, mentre il sinistro deviato di Amati termina di un palmo a lato del montante. A far calare il sipario sulla sfida, il secondo cartellino giallo a carico di Del Frari – espulso a cinque minuti dal novantesimo.