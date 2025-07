Caldo africano sull’Italia: allerta in 13 città e rischio incendi in Sardegna

Temperature oltre i 40 gradi e allerta incendi sull’isola

È iniziata una nuova e intensa ondata di caldo africano sull’Italia. Le temperature sono in forte rialzo su gran parte della Penisola, con conseguenti rischi per la salute e per l’ambiente.

Secondo il bollettino del Ministero della Salute, oggi 7 città italiane sono contrassegnate con il bollino arancione, che indica condizioni di rischio per la salute soprattutto per le fasce più fragili della popolazione, come anziani, bambini e persone con patologie croniche. Tra le città più calde figurano Bologna, Firenze e Torino.

La situazione è destinata a peggiorare: domani il numero di città in bollino arancione salirà a 13, a testimonianza dell’intensificarsi dell’ondata di calore. Genova e Venezia resteranno le uniche città in bollino verde, ovvero senza particolari rischi legati alle alte temperature.

Particolarmente critica la situazione in Sardegna, dove è scattata l’allerta per pericolo incendi. Le temperature, infatti, sono attese in ulteriore aumento, con picchi che supereranno i 40 gradi in alcune zone interne dell’isola. La combinazione tra caldo estremo, vegetazione secca e vento rende elevato il rischio di roghi, e le autorità invitano alla massima prudenza.

Le autorità sanitarie e di protezione civile raccomandano di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, mantenere una buona idratazione e limitare gli sforzi fisici, soprattutto per le persone più vulnerabili.