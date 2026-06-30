Caldo estremo, criticità per i Vigili del Fuoco all'aeroporto di Rimini: "Caserma senza climatizzazione"

L'allarme lanciato dai sindacati che chiedono intervento di AiRiminum

I sindacati Conapo, Cgil, Uil e Usb, in merito all'emergenza caldo, rilanciano l'allarme per le condizioni lavorative del personale dei Vigili del Fuoco all'aeroporto Fellini. All'interno della caserma, infatti, manca un impianto di climatizzazione e gli infissi sono deteriorata. I sindacati lamentano problemi di infiltrazione e umidità: "Non si tratta di semplici disagi, ma di condizioni che non rispettano quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È inaccettabile che personale impegnato quotidianamente nel garantire la sicurezza dello scalo aeroportuale debba operare in una struttura che presenta criticità note da tempo e mai risolte in modo definitivo".



I sindacati chiedono ad Airiminum, gestore dell'aeroporto, "di intervenire con urgenza per una riqualificazione completa della caserma, superando la logica dei piccoli interventi tampone", e una verifica, da parte degli organi competenti, "sul rispetto delle norme vigenti, affinché ai lavoratori siano garantite condizioni adeguate e sicure".



"Chi ogni giorno tutela la sicurezza dell’aeroporto ha diritto a lavorare in ambienti che rispettino gli stessi principi di sicurezza che è chiamato a garantire", chiosano i sindacati.