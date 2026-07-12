Caldo in intensificazione: da martedì anche Rimini in fascia rossa
Le autorità raccomandano di limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata
Dopo un paio di giorni di relativa tregua, una nuova ondata di calore interesserà l'Emilia-Romagna a partire da lunedì. Secondo le previsioni di Arpae, il picco è atteso martedì, quando il disagio bioclimatico raggiungerà il livello massimo in tutti i capoluoghi di provincia, compresa Rimini.
Per lunedì è previsto il bollino rosso a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Ferrara, mentre Ravenna e le aree di pianura saranno in fascia arancione. Martedì l'ondata di calore si intensificherà ulteriormente: anche Rimini passerà in fascia rossa, insieme agli altri capoluoghi della regione, mentre la fascia arancione interesserà anche le aree collinari del Modenese e del Reggiano.
Le autorità raccomandano di limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, mantenersi idratati e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili.