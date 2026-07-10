Incidente sul lavoro: operaio trasportato in eliambulanza al Bufalini

E accaduto a San Giovanni in Marignano

Attimi di paura intorno alle 12 di venerdì 10 luglio in via Isonzo, nella zona industriale di San Giovanni in Marignano, dove un lavoratore è rimasto ferito in un incidente sul lavoro all'interno di un'azienda.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato al torace. I colleghi hanno immediatamente dato l'allarme e prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo del 118.

Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato d'urgenza in eliambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena con un trauma toracico da schiacciamento.

L'elisoccorso atterrato in via Isonzo

La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Cattolica, intervenuti sul posto per gli accertamenti. L'episodio riporta ancora una volta l'attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.