Novafeltria conferisce la cittadinanza onoraria al Cavaliere Antonio Berloni

Venerdì 17 luglio la cerimonia in piazza del Comune per omaggiare l'imprenditore che con il Gruppo Indel B ha creato occupazione e sviluppo sul territorio

Venerdì 17 luglio la piazza del Comune di Novafeltria ospiterà una serata musicale con il gruppo Recondite Armonic Brass Ensemble, in onore del Cav. Antonio Berloni e l’Amministrazione Comunale gli conferirà la cittadinanza onoraria per gli alti meriti imprenditoriali a valenza nazionale e internazionale.

"Il Cavaliere Antonio Berloni" dice l'amministrazione comunale "con visione imprenditoriale e spirito di iniziativa, ha portato il Gruppo INDEL B a livello internazionale, scegliendo anche il territorio di Novafeltria per realizzare un investimento di rilevanza strategica creando occupazione stabile per centinaia di persone dell’intero circondario. Con il suo investimento e con l’impegno costante profuso a favore del territorio, il Cavaliere Antonio Berloni ha dimostrato un profondo legame con la comunità novafeltriese, meritando il riconoscimento e la gratitudine dell’intera cittadinanza."