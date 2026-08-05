Caldo intenso, per bassa collina e pianura riminese scatta allerta arancione

Allerta gialla per l'alta collina: così la protezione civile della Regione

Domani (giovedì 6 agosto) sarà la giornata più calda, finora, dell'estate 2026. La protezione civile regionale ha messo infatti un'allerta meteo di tipo arancione, per temperature estreme, per la pianura e la bassa collina del Riminese. In alta collina c'è allerta gialla, mentre non si rileveranno criticità in costa. Si soffrirà comunque per gli alti tassi di umidità.

Domani il termometro dovrebbe superare quota 37° a Novafeltria, Santarcangelo, Villa Verucchio e in tutte le zone di bassa collina e pianura del Riminese. A Novafeltria e in Alta Valmarecchia, come già è avvenuto questa mattina, dovrebbero però soffiare anche venti di libeccio, abbassando i tassi di umidità. È prevista inoltre una notte tropicale per tutti, sui 25°, nell'entroterra sempre per i venti di libeccio. Sarà una notte tropicale anche quella di giovedì e venerdì, mentre le massime, venerdì (7 agosto) dovrebbero calare leggermente. Il calo sarà più avvertibile sabato e domenica (8-9 agosto), mentre da lunedì il termometro inizierà a salire nuovamente. È possibile l'ennesima recrudescenza del caldo, anche se al momento leggermente inferiore ai picchi di questo periodo. Solo dal 17-18 agosto si intravede un possibile cedimento dell'alta pressione (che sarebbe anche fisiologico).