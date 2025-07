Caldo torrido in arrivo: oggi bollino arancione in 13 città, domani scattano i primi rossi

Il picco dell’ondata di calore è atteso per domani, mercoledì 26 giugno

L’estate entra nel vivo con l’arrivo dell’anticiclone africano, che porta un'ondata di caldo intenso su gran parte della Penisola. Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, oggi – martedì – sono 13 le città italiane contrassegnate con il bollino arancione, indicatore di condizioni climatiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare per le fasce più fragili della popolazione come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche.

Ma il picco dell’ondata di calore è atteso per domani, mercoledì, quando scatteranno i primi bollini rossi – il livello massimo di allerta – in sei città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. In queste località, le temperature potranno raggiungere anche i 40 gradi, con un disagio termico molto elevato.

Le autorità sanitarie raccomandano di limitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, bere molta acqua, evitare pasti pesanti e svolgere attività fisica solo nelle ore più fresche. Particolare attenzione deve essere prestata alle persone più vulnerabili.

Secondo le previsioni meteorologiche, il caldo proseguirà anche nei prossimi giorni, con estensione dell’allerta a nuove aree del Paese.