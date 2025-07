Caldo torrido in fabbrica, operai Electrolux in protesta

Sopralluogo dell’Ausl Romagna dopo l’abbandono anticipato dei turni

Negli ultimi giorni, gli operai dello stabilimento Electrolux di Forlì hanno protestato per le temperature estreme raggiunte all’interno della fabbrica, in particolare nel reparto smalteria, dove si sono superati i 40°C. Venerdì scorso alcuni lavoratori hanno lasciato il turno in anticipo. In risposta, l’Ausl Romagna ha effettuato ieri un sopralluogo di oltre due ore per verificare le condizioni ambientali e acquisire documentazione tecnica sul microclima interno.

L’azienda ha annunciato che, dal 14 luglio al 18 agosto, i turni saranno anticipati dalle 8:00–17:00 alle 6:00–14:30 per evitare le ore più calde. Tuttavia, i rappresentanti sindacali chiedono misure più incisive: pause aggiuntive, rallentamento dei ritmi e riduzione degli orari durante le ondate di calore. Critiche anche per la tempistica del sopralluogo, avvenuto dopo il calo delle temperature causato dal maltempo. Le Rls sollecitano ora prescrizioni chiare da parte dell’Ausl e il rispetto del protocollo vigente.