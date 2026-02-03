Calendario Sportivo 2026: l’Emilia-Romagna cala l’asso con il volley a Modena e i grandi motori

Dalla Davis al Giro, fino all'Europa del Volley: il 2026 da record in Regione

Dalle grandi manifestazioni internazionali alle iniziative diffuse sul territorio: sono oltre 100 gli appuntamenti previsti nel Calendario degli eventi sportivi 2026 dell’Emilia-Romagna, presentato ieri in Regione. Nel 2025 lo sport ha generato 1,5 milioni di presenze turistiche, a cui si aggiungono 1,8 milioni legate alla Motor Valley, con una ricaduta economica diretta di 530,4 milioni di euro e un indotto potenziale stimato in 858,5 milioni.

Tra le principali novità del 2026 spicca la tappa dei gironi del Campionato Europeo maschile di pallavolo a Modena, con la Nazionale italiana. Confermati anche grandi eventi come MotoGp, Ironman, Giro d’Italia maschile e femminile, Finali di Coppa Davis e circuito delle maratone regionali. La Regione investirà 12 milioni di euro nel triennio 2026-2028, di cui 8 milioni nel solo 2026.

Cresce anche la rete delle federazioni: con l’ingresso della Fipsas salgono a 13 le convenzioni regionali. I dati 2025 parlano di 110 manifestazioni in 103 impianti, oltre 130mila atleti coinvolti e più di 750mila spettatori.

«L’Emilia-Romagna si conferma una grande terra di sport – hanno dichiarato il presidente Michele de Pascale e l’assessora Roberta Frisoni – con eventi di qualità e iniziative diffuse che creano valore per i territori e per il turismo sportivo. Un patrimonio condiviso costruito insieme a istituzioni, associazioni ed enti sportivi».