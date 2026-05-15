Calici e Battiti in Romagna con Epoca di Vino

Non Solo Spiaggia: la Romagna che Stupisce

Maggio si colora di profumi e sapori proprio come la stagione che si preannuncia. Zoomando virtualmente come fareste su Google Map….la lente d’ingrandimento stringe l'inquadratura sull'Italia, attraversa la Via Emilia e si ‘imprime’ nel cuore pulsante della Romagna arrivando puntuale sul litorale di Viserba di Rimini, dove ci troviamo catapultati nel vivo di un appuntamento unico: "Epoca di Vino", l'evento primaverile capace di fondere la passione delle eccellenze enologiche con il fascino senza tempo dei motori storici.

Ci sono domeniche che sembrano fatte apposta per rallentare. Per camminare senza guardare l’orologio, alzare un calice, ascoltare un po’ di musica e lasciarsi portare dall’atmosfera, fermandosi davanti a un’auto che arriva da un’altra epoca …..è un tempo per se tessi prezioso per godere dei piaceri terreni, del resto è su questa terra che poggiano i nostri piedi.

Tornando all’Epoca di Vino, l’evento organizzato dal Comitato Turistico di Viserba, guidato dal presidente Francesco Benvenuti, unisce il fascino delle auto storiche al piacere della degustazione di vini. Una giornata intera, a ingresso libero, tra motori d’altri tempi, stand enogastronomici, musica, convivialità ...atmosfere diverse che si fondono in un connubio perfetto.

Per rendere l'idea ancora più palpabile, basta dire che la Piazza Pascoli si trasforma il lungomare in un salotto a cielo aperto: il fascino dei motori accanto al mondo del vino calzano a pennello in questo contesto. Sarà un susseguirsi di degustazioni e stand enogastronomici volto a raccontare il territorio attraverso i suoi sapori. Del resto, il vino e le auto d’epoca custodiscono storie di mani, di attese… e di strade percorse.

A confermare l'alto valore culturale e divulgativo dell'evento sarà la presenza di AIS Romagna ( Associazione Italiana Sommelier ), che ha concesso il proprio prestigioso patrocinio alla manifestazione!

I sommellier AIS.

Ma dietro le quinte nulla è lasciato al caso, la protagonista a muovere le fila sarà Nunzia Tesoro. A lei è affidata la selezione e la ‘stesura della carta dei vini’, un compito guidato da consolidate esperienze ed il tutto contornato da un contagioso entusiasmo, una vulcanicità travolgente che traspaiono ad ogni gesto, doti queste sempre più rare da trovare. La selezione spazia dalle bollicine locali e nazionali ai rossi del Riminese e di Predappio, nella zona di Bertinoro. Immancabile l'Albana, inconfondibile 'principe' della Romagna, affiancato da una panoramica di bianchi con almeno un'etichetta per regione. Una selezione trasversale, ideale per ogni tipo di appassionato, una carta dei vini riconducibile ad ogni gusto.

In foto Nunzia Tesoro

A rendere ancor più viva l’atmosfera ci saranno anche le pin-up, ragazze vestite in stile anni Cinquanta che accompagneranno il pubblico, pronte a movimentare la festa con eleganza, accompagnate da musica diffusa e DJ set…. Quel’ tocco scenografico che richiama alla mente l’immaginario di ognuno.

Nell'immagine le ragazze Pin-up.

A voi non sembra tutto molto invitante?

Se ne volete approfittare l’appuntamento sarà a Epoca di Vino Domenica 17 maggio 2026, dalle 9:45 in Piazza Pascoli a Viserba di Rimini. Ingresso libero.

Enjoy.