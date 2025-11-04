Gaia Leonardi
Mi chiamo Gaia Leonardi. Dopo una carriera come modellista, porto oggi la mia ricerca di bellezza ed eccellenza nel mondo dell'enogastronomia come Sommelier AIS, celebrando il connubio tra gusto, tradizione e dettaglio. Scrivo storie da degustare con occhio sartoriale.
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