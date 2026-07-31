Calici Santarcangelo 2026: gusto e bellezza tra "sogno e realtà"

L'evento torna il 7 e 8 agosto. Una delle più importanti novità dell’edizione 2026 sarà la suggestiva Scalinata dei Sogni

È ufficialmente iniziata la Calici Week, la settimana di appuntamenti che accompagnerà il pubblico verso l'edizione 2026 di Calici Santarcangelo, in programma venerdì 7 e sabato 8 agosto: è una delle manifestazioni principali della Provincia di Rimini e quest'anno è stata premiata con il marchio “evento di qualità” nazionale dell’Unpli (Unione Pro Loco d’Italia).

Ad aprire il calendario della Calici Week sarà, lunedì 3 agosto, la Masterclass Gin Giapponesi, dedicata alla scoperta di alcune delle migliori produzioni nipponiche; martedì 4 agosto sarà il momento della masterclass "C'è un sogno nel mio calice", a cura di Ais Romagna; mercoledì 5 agosto andrà in scena "Chiacchiere con il produttore", l'incontro dedicato al dialogo diretto con i vignaioli; il percorso culminerà poi venerdì 7 e sabato 8 agosto con la due giorni di Calici Santarcangelo.

L’edizione di quest’anno, intitolata ”Tra sogno e realtà”, si apre con importanti novità: oltre al tradizionale calice in edizione limitata, personalizzato con il logo dell'evento, debutta anche il bicchiere ufficiale con il nuovo skyline di Santarcangelo. Saranno presenti oltre 160 etichette selezionate provenienti da più di 50 cantine, di cui 35 romagnole.

Una delle più importanti novità dell’edizione 2026 sarà la suggestiva Scalinata dei Sogni: un percorso in salita, da degustare scalino dopo scalino, per arrivare in cima al Sogno. In Piazza Monache è confermato lo spazio La Bol, con una selezione di grandi nomi nazionali dedicati al mondo delle bollicine, mentre davanti al Musas si troverà lo spazio “Sogni Sospesi”, l'area dedicata ai distillati. Piazza Pedretti ospiterà Vini dal Mondo, con cantine provenienti da diversi paesi; Piazza Scarpellini sarà il punto di riferimento per gli appassionati dei vini naturali, mentre Piazza Ganganelli accoglierà “Un Rosso per l’Estate”, spazio dedicato ai vini stemperati, e il banco degustazione realizzato in collaborazione con La Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, dedicato alla Rebola e alla Rimini Doc.



Accanto al vino, anche l'offerta gastronomica sarà protagonista con un percorso capace di soddisfare tutti i gusti: all’Arena Supercinema sarà presente Birgo Burger, mentre Piazza Monache ospiterà Osteria Matalardo. In Piazza Balacchi ci sarà Da Mengo, mentre Via Battisti sarà la casa di Chef to Chef, con proposte pensate per l’occasione dagli chef stellati del territorio. In Piazza Ganganelli, oltre alle degustazioni, non mancheranno la tradizionale piadina romagnola, proposte di cucina etnica e diverse alternative vegan e gluten free.

"Questo è l'evento più importante della stagione estiva di Santarcangelo, che attira migliaia di persone", commenta Alex Bertozzi di Città Viva, a margine della presentazione dell'evento, avvenuta ieri (30 luglio) nella suggestiva cornice della Collina dei Poeti. "Quest'anno siamo alla 28esima edizione: Calici Santarcangelo, evento curato dalla pro loco con partner come Città Viva, esprime la nostra mission. Un evento che ci permette di raccogliere fondi poi reinvestiti nella vita della città, tutti i proventi sostengono attività culturali e ricreative", spiega il presidente pro loco Gilberto Baccolini.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Alex Bertozzi presidente Città Viva

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