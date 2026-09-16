“Calle Malaga”, al Cinema Tiberio di Rimini il nuovo film di Maryam Touzani

Da venerdì 18 a mercoledì 23 settembre in prima visione la pellicola con Carmen Maura

Al Cinema Tiberio di Rimini da venerdì 18 a mercoledì 23 settembre (ore 21, sabato 19 e mercoledì 23 settembre anche alle ore 17, domenica 20 settembre anche alle ore 18.30, la proiezione di domenica 20 settembre delle ore 21 è in versione originale con sottotitoli in italiano, lunedì 21 settembre nessuna proiezione) è in programma, in prima visione, il film Calle Malaga di Maryam Touzani (già regista de “Il caftano blu” con Carmen Maura, Marta Etura, Ahmed Boulane, María Alfonsa Rosso e Miguel Garcés. Maria Angeles è una donna spagnola che vive da sola a Tangeri. Sua figlia Clara arriva da Madrid per vendere l’appartamento in cui ha sempre vissuto. Maria Angeles fa di tutto per mantenere la sua casa. Lungo il percorso, e contro ogni previsione, riscopre l’amore e il desiderio.