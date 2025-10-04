Calcio Promozione, Gabicce Gradara ko a Ostra (1-0)

La squadra di Lilli paga un primo tempo anonimo; nella ripresa tre occasioni da gol di cui due clamorose. Il commento del presidente Marsili

Il Gabicce Gradara (assente Zagaglia per squalifica) cade sul campo della matricola Ostra per 1-0 (terza sconfitta in quattro partite, primo successo per la squadra di casa) e scivola al penultimo posto della classifica a quota 4 punti in coabitazione di Biagio Nazzaro e Tavullia Valfoglia (una partita in meno), prossimo avversario della formazione di Lilli allo stadio Magi (si gioca domenica prossima).

A decidere il match una rete a metà della prima frazione di Omenetti che, libero nel cuore dell’area, ha finalizzato con successo una giocata di Zupo. Primo tempo di marca Ostra, che ha tenuto in mano il pallino del gioco mettendo alle corde l’avversario che ha sofferto la verve dei padroni di casa rischiando un paio di volte la marcatura (occasioni di Olivi in avvio e Zupo) prima della rete partita.

Nella ripresa il Gabicce Gradara ha cercato di recuperare esponendosi a pericolose ripartenze peraltro non sfruttate dall’Ostra ed in tre occasioni ha sfiorato il gol: la prima al 15’ con un tiro di Grandicelli da fuori uscito di poco a lambire l’incrocio dei pali; nel finale con un colpo di testa di Bergamini ed in pieno recupero con una conclusione a centro area di di Magi Filippo su calcio d’angolo dalla destra: in entrambe le azioni il portiere Piergiovanni si è fatto trovare pronto.

IL COMMENTO A fine partita il presidente del Gabicce Gradara Gianluca Marsili commenta: “Prestazione complessivamente sottotono da parte del Gabicce Gradara. Nel primo tempo abbiamo subito troppo la pressione della squadra avversaria ed abbiamo preso gol su un’altra disattenzione difensiva; meglio la ripresa in cui siamo stati più aggressivi e determinati ed in cui avremmo meritato il pareggio per le occasioni create. Purtroppo non siamo riusciti a segnare: il nostro limite è che entriamo in partita dopo aver preso uno schiaffone e ci manca l’ultimo passaggio o il guizzo finale per chiudere le azioni. Confido nella riscossa, ho piena fiducia nella squadra”.

Il TABELLINO

OSTRA: Piergiovanni, Tranquilli (26’ st Mucaj), Bachetti, Marzano, Castignani, Omenetti (26’ st. Conti), Olivi (20’ st. Brugiatelli), Curzi (1’ st. Bonvini) Zupo, Landi Rossetti (36’ st. Bodje). A disp. Angeletti, Giusti, Bigelli, Conti, Calcina. All. De Filippi

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Grandicelli (24’ st. Lorfenzetti)Andruccioli, Gallotti, Semprini, Massari, Gambini (1’ st. Bergamini), Finotti (1’ st. Sarli), Fedeli (41’ st.Magi F.) Bastianoni, Montesi. A disp. Sammarini, Moutatahhir, Lorenzetti, Costa. All. Lilli.

ARBITRO: Giustozzi di Macerata (Santoro e Giacomucci di Pesaro)

RETE: 23’ Omenetti

NOTE: ammoniti Curzi, Landi; Gallotti.



