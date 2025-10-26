Camara e Canini, l'attacco va: Novafeltria espugna Civitella (0-2)

Renzetti decisivo con un paio di grandi parate

Civitella - Novafeltria 0-2

CIVITELLA: Olivucci, Gregori (8' st Depascalis), Facciani, Poggi, Ricci, Bergamaschi (36' st Bastianelli), Mazzoni (6' st Nannetti), Rabiti, Lucarelli (17' st Bara), Monti, Fazzini. A disp.: Vestrucci, Showtell, Giulianini, Tshomi, Barducci. All.: Gardini.

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra, A.Pavani (33' st Semprini), Medici, Renzi, Giacobbi, Piva, Castellani (38' st Giorgini), Canini (40' st Astolfi), Camara (24' st Frihat), Galli (24' st Nucci). A disp.: Tani, T.Pavani, Sebastiani, Sacchini. All.: Mancini.

ARBITRO: Mongiorgi di Bologna.

RETI: 37' pt Camara, 4' st Canini.

AMMONITI: Bergamaschi, Medici, Poggi.

ESPULSI: 48' st Monti.

CIVITELLA Brillante affermazione del Novafeltria, la quarta consecutiva, sul campo di un Civitella mai domo. Mancini conferma il 4-3-3: la rosa più ampia permette al tecnico di lasciare in panchina Nucci, Sebastiani e Frihat. Parte bene la squadra ospite che mette subito pressione al Civitella: dopo un batti e ribatti al 4', Medici di testa in proiezione offensiva scalda i guanti a Olivucci. La squadra di casa reagisce e mette in difficoltà la squadra riminese, andando vicinissima al gol al 26': palla persa a centrocampo da Piva, Monti chiama Renzetti alla parata. Al 34' Camara manca la deviazione sul cross rasoterra di Andrea Pavani. Al 37' una punizione innesca il colpo di testa di Piva, grande intervento di Olivucci a deviare in angolo. Sul corner arriva il gol ospite: batte Castellani, si innesca una mischia risolta dalla bordata ravvicinata di Gaston Camara. A inizio ripresa il Novafeltria raddoppia: Olivucci non trattiene un cross da destra, tap-in vincente di Canini. Il Civitella non si arrende e allora ci pensa Renzetti: il portiere in uscita respinge il tentativo di Lucarelli. È il 57', la squadra ospite riprende in mano il pallino del gioco e impegna due volte Olivucci con altrettante punizioni di Castellani. Al 68' Renzetti è ancora decisivo: Bara lavora un pallone sulla destra, servendo Monti al limite dell'area, la potente conclusione esalta il portiere che respinge. Break del Novafeltria al 71' con un diagonale di Guerra dal limite dell'area che termina fuori. Al 76' Piva serve l'inserimento di Castellani, che al limite dell'area salta un difensore, ma a tu per tu con Olivucci strozza il tiro di destro, palla fuori. Nel recupero Civitella in dieci per l'espulsione di Monti per doppia ammonizione.

Mancini (all. Novafeltria)

"Loro sono una squadra di grande generosità, organizzati, ci hanno messo in difficoltà all'inizio. Non era una partita adatta alle nostre caratteristiche ma è questa la cosa bella: abbiamo interpretato bene il tipo di partita che andava fatto", commenta l'allenatore del Novafeltria Massimo Mancini. Mercoledì i gialloblù tornano in campo a Secchiano, alle 14.30, per sfidare il Roncofreddo nel turno infrasettimanale di campionato.