Cambia viabilità in direzione piazza Marini, i dubbi: "Scelta favorisce i supermercati fuori dal centro"

Il direttivo di Confesercenti Santarcangelo: "Così si allontanano i clienti dal centro"

Il direttivo di Confesercenti Santarcangelo esprime la propria contrarietà sulla decisione dell'amministrazione comunale di modificare la viabilità in via Costa, con l'obbligo di svolta, in via Montevecchi, dei mezzi provenienti dalla Fornace, che quindi non potranno più raggiungere piazza Marini. Già il 19 novembre 2024 Confesercenti aveva formulato le proprie osservazioni sulla proposta, definita "dannosa per la fruibilità al commercio santarcangiolese e utile solo ad allontanare la potenziale clientela dal centro".

"Già ora chi intende bypassare il centro provenendo dalla fornace può svoltare alla rotonda in via Pozzo Lungo, oppure girare a sinistra per raggiungere la via Emilia. Riteniamo quindi che chi prosegue su via A. Costa verso il centro abbia il preciso interesse a recarsi in zona centrale del paese, per varie ragioni o anche solo per parcheggiare", spiega il direttivo di Confesercenti, preoccupato perché le modifiche alla viabilità finirebbero per penalizzare chi raggiunge Santarcangelo da Borghi, Sogliano, Savignano e Cesena, ma anche dalle frazioni di Canonica, Stradone, Montalbano e San Bartolo. "Questi automobilisti saranno costretti a svoltare in via Montevecchi, dove poi troveranno il parcheggio Francolini già completo ed una coda perenne al semaforo sulla via Emilia", evidenzia Confesercenti, che chiede prima un'area supplementare di sosta nella zona del Francolini e poi che si attivi questa modifica alla viabilità.

"Gli associati si chiedono se questa decisione, unita ad altre, vada effettivamente nella direzione di agevolare la vita economica della nostra città o sia a supporto dei supermercati esistenti e di prossima apertura adiacenti al capoluogo", chiosa Confesercenti.