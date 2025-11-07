Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Cattolica: il Sindaco di Misano incontra il nuovo Comandante

Piccioni saluta il Comandante Bello e accoglie il successore Coacci

Il Sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni ha ricevuto questa mattina la visita del Comandante della Tenenza Guardia di Finanza di Cattolica Michele Bello che il prossimo 14 novembre, dopo sei anni dal suo insediamento, lascerà l’incarico per raggiunti limiti d’età. Insieme a lui era presente suo successore, il Luogotenente “Cariche Speciali” Massimo Coacci, che assumerà il Comando del Reparto cattolichino. Coacci proviene dal Nucleo Polizia Economico Finanziaria di Rimini.

Durante la visita il Sindaco Piccioni ha salutato e ringraziato per il lavoro svolto il Tenente Michele Bello e ha dato il benvenuto al futuro Comandante Coacci.

L’incontro è servito, inoltre, a fornire un quadro della situazione misanese, anche in vista dell’imminente firma definitiva, da parte del Comando della Guardia di Finanza, per la realizzazione della nuova Tenenza su un’area di 1.430 mq a Misano Brasile. La firma segue la delibera, da parte del consiglio comunale di Misano, per la concessione di un diritto di superficie della durata di 99 anni a favore dell'Agenzia del Demanio e, quindi, al Ministero dell’Interno.