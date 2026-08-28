Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Rimini. Il Maggiore Cretì sarà la nuova comandante

Al via un nuovo incarico per il Maggiore Fabiana Cretì. La Tenente Colonnello Filomena Pisaniello lascia dopo tre anni per un nuovo incarico a Venezia

Cambio al vertice del Gruppo della Guardia di Finanza di Rimini. Ieri, al Comando Provinciale di via Augusto Murri, si è svolto il passaggio di consegne tra il Maggiore Fabiana Cretì e la Tenente Colonnello Filomena Pisaniello, alla presenza del Comandante Provinciale, Colonnello t.ISSMI Ugo Poggi.

Pisaniello lascia il comando del Gruppo dopo averlo assunto nel 2023. Per lei si apre ora un nuovo incarico al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia. Nel corso della cerimonia, il Comandante Provinciale ha espresso il ringraziamento, anche a nome delle Fiamme Gialle riminesi, per il lavoro svolto e per i risultati raggiunti durante il periodo alla guida del reparto.

A raccogliere il testimone è Fabiana Cretì, originaria della provincia di Lecce. Dopo aver frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza, ha iniziato la carriera di comando alla Tenenza di Terracina, con il grado di Tenente.

Negli anni successivi ha maturato diverse esperienze operative e di comando in varie sedi italiane. Ha lavorato a Bologna e Roma, prima di arrivare al Comando Generale del Corpo. Ora il trasferimento a Rimini, dove assume la guida del Gruppo.

Al termine del passaggio di consegne sono arrivati gli auguri di buon lavoro alla nuova comandante e quelli per il nuovo incarico alla Tenente Colonnello Pisaniello, che lascia Rimini dopo tre anni alla guida del reparto.