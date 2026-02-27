Cambio al vertice della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini

Nuovo presidente è Nicolò Bianchini dell'azienda agricola I Muretti

E’ un Cda a trazione produzione vitivinicola quello della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini.

Ben sette membri del Cda sono produttori a testimonianza della centralità strategica acquisita dai progetti legati al vino e dalla Rimini Doc.

Presidente della Strada è stato eletto Nicolò Bianchini dell’azienda agricola I Muretti, Vice Presidente sarà Gianluca Pastocchi della Cantina Pastocchi mentre a guidare la Rimini Doc è stato chiamato Massimo Lorenzi della Enio Ottaviani nominato in Cda dall’Unione Valconca.

I consiglieri sono: il Presidente uscente Sandro Santini della Tenuta Santini, Riccardo Galli della Cantina Franco Galli, Andrea Pasini della Fattoria del Piccione, Milena Falcioni del Podere dell’angelo nominata dal Comune di Rimini, Enrica Mancini ristoratrice diffusa, trattoria La Marianna ed Osteria de Borg due tra le sue creature, Manuel Zanotti titolare dell’Hotel Liverpool, Maria Giovanna Briganti per la Camera di Commercio della Romagna e Nicola Strazzacapa nominato dall’Unione Comuni della Valmarecchia.

La partecipata assemblea è stata anche un momento di confronto tra i soci ed una riflessione importante sul rapporto territorio e produzione sulla quale sembra incardinarsi il fare del Consorzio.

Segnale forte nei pensieri dei presenti è la vocazione di accoglienza delle cantine viste più come contenitori che come meri soggetti legati alla produzione. In futuro grande attenzione verrà dedicata non solo all’olio, alla piadina ed al vino, prodotti cardine della provincia di Rimini, ma anche a tutte le tipicità presenti sul nostro territorio.

Un ringraziamento particolare è andato al Presidente uscente Sandro Santini per il lavoro e l’impegno che hanno contribuito a rendere la Strada di Rimini tra le più dinamiche del panorama regionale.

"Il lavoro futuro della Strada prenderà spunto da quanto fatto dal precedente Presidente e Cda - dice Nicolò Bianchini neo Presidente della Strada dei Vini e dei Sapori riminese - continueremo a tenere in rete le aziende dell’entroterra che valorizzano il territorio con i prodotti tipici, l’olio, il vino e l’ospitalità. Sarà l’ospitalità diffusa la chiave per la scoperta delle nostre valli ancora poco conosciute. Solleciteremo quindi gli stakeholder con cui collaboriamo, penso al Gal, alla Camera di Commercio, a Rvierabanca ed ai comuni a lavorare per dare una centralità nuova ai territori ed ai prodotti delle nostre aziende".

La Strada dei vini e dei Sapori dei Colli di Rimini raggruppa 48 aziende agricole, fattorie e ristoranti del territorio riminese, sono 25 i comuni della provincia di Rimini presenti nel consorzio.

Sono rappresentate di diritto la Camera di Commercio e le Valli Valmarecchia e Valconca.