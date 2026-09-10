Cambio al vertice delle Fiamme gialle: Corrado Palmiotti è il nuovo comandante del Nucleo Pef

Il tenente colonnello Palmiotti prende il posto di Luca Giuseppe Rando, destinato ad Alessandria come comandante provinciale

Cambio della guida al Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Rimini. Ieri mattina, nella caserma di via Augusto Grassi, si è svolto il passaggio di consegne tra il colonnello Luca Giuseppe Rando e il tenente colonnello Corrado Palmiotti.

Rando lascia Rimini dopo due anni per trasferirsi ad Alessandria, dove assumerà l'incarico di comandante provinciale. Al suo posto arriva Palmiotti, originario della Puglia e laureato in giurisprudenza, trasferito dal Comando Regionale Puglia. Nel suo percorso professionale ha maturato esperienze anche nella cooperazione internazionale di polizia, con un incarico all'Ambasciata d'Italia in Croazia, e in precedenza ha lavorato al Nucleo PEF di Napoli.

Alla cerimonia era presente il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, colonnello Ugo Poggi, che ha dato il benvenuto al nuovo comandante del Nucleo, augurandogli buon lavoro nel nuovo incarico.

Per Rando, invece, è arrivato il ringraziamento per il lavoro svolto alla guida del reparto negli ultimi due anni. Un periodo nel quale il Nucleo PEF è stato impegnato in diverse attività nei principali settori della polizia economico-finanziaria, alcune delle quali hanno avuto un'ampia eco sulla stampa locale e nazionale.

Tra le attività ricordate dalla Guardia di Finanza ci sono le indagini sulle frodi fiscali legate all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, i reati fallimentari, il contrasto alla criminalità organizzata e gli illeciti connessi al settore degli appalti e al riciclaggio di denaro.

Con il passaggio di consegne si apre ora per Palmiotti il nuovo incarico alla guida del Nucleo di Polizia economico-finanziaria riminese, reparto chiamato a occuparsi dei principali fenomeni di illegalità economica e finanziaria sul territorio.