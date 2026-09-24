Camion di detersivi in fiamme sulla A14, mattinata di caos in autostrada

Il rogo è scoppiato poco prima delle 7 in direzione Ancona. Il conducente ha sganciato la motrice, mentre il carico di detersivi si è riversato sull'asfalto

Una colonna di fumo e il rimorchio di un autoarticolato avvolto dalle fiamme hanno trasformato la A14 in un imbuto per il traffico della mattina. L'incendio è scoppiato poco prima delle 7 nel tratto compreso tra Rimini Sud e Riccione, in direzione Ancona, all'altezza del chilometro 128. Il mezzo pesante trasportava detersivi. Quando l'incendio è divampato, il conducente è riuscito a separare la motrice dal rimorchio, evitando che il fuoco coinvolgesse anche la cabina. Le fiamme hanno invece rapidamente interessato il vano di carico, mentre parte del materiale trasportato è finita sulla carreggiata.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Rimini, intervenuti con due squadre. Il rogo è stato circoscritto e spento, quindi sono iniziate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area. A complicare la situazione è stato proprio lo sversamento del carico sulla sede stradale, che ha reso l'asfalto particolarmente scivoloso. La Polizia autostradale ha gestito la viabilità e canalizzato i veicoli, mentre sono intervenuti anche i mezzi di Autostrade per l'Italia per ripulire la carreggiata. Il traffico ha subito rallentamenti nel tratto tra Rimini Sud e Riccione già dalle prime fasi dell'intervento. Le segnalazioni del traffico registravano il veicolo in fiamme poco dopo le 7 e, a seguire, rallentamenti legati all'incendio e alle operazioni necessarie per ripristinare la sicurezza della carreggiata. La situazione è progressivamente tornata alla normalità nel corso della tarda mattinata, con il completamento delle operazioni di pulizia e la riapertura delle corsie.