Riccione: ex albergo Savioli demolito, in arrivo nuovo hotel di lusso e parcheggio pubblico

Previsti anche nuova ciclabile, pedonalizzazione e restyling della darsena di ponente

ll Consiglio comunale di Riccione ha approvato gli indirizzi per il Piano particolareggiato di iniziativa pubblica per la rigenerazione dell’area dell’ex hotel Savioli Spiaggia e della darsena di ponente. L'intervento, spiega l'amministrazione comunale, "prefigura una profonda riqualificazione che unisce il rinnovo delle strutture ricettive al restyling completo degli spazi collettivi". Il Piano prevede la demolizione dell’ex hotel Savioli Spiaggia e la sua ricostruzione come struttura alberghiera di alta gamma, unita all’accorpamento della volumetria derivante dalla demolizione dell’ex Hotel Sabrina. L’area dell’ex Sabrina verrà completamente liberata e restituita alla cittadinanza sotto forma di un nuovo parcheggio pubblico alberato. Contestualmente, la darsena di ponente e il tratto di viale Galli cambieranno volto grazie a interventi di pedonalizzazione, nuove pavimentazioni di pregio, arredi urbani, vasche d’acqua, la creazione di una nuova pista ciclabile di collegamento e il potenziamento delle dotazioni ambientali contro le isole di calore. “Dopo oltre vent’anni di attesa, diamo finalmente una risposta concreta e definitiva a una delle ferite urbanistiche più dolorose di Riccione”, affermano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli. “Non potevamo più permettere che un’area di così straordinario valore, punto di incontro tra la città, il porto e il mare, restasse immersa nel degrado e nell’abbandono. Con questo passaggio in Consiglio comunale abbiamo scelto di assumere una precisa responsabilità politica e di tracciare una rotta chiara: guidare la trasformazione privata per ottenere straordinari benefici pubblici per tutta la comunità. Riccione ritrova la capacità di pianificare il proprio futuro, con interventi capaci di unire qualità architetturale, mobilità sostenibile, verde e decoro urbano”.

Il Piano particolareggiato di iniziativa pubblica è conforme al Rue, evidenziano sindaco e assessore, "ma costituisce una modalità attuativa che permette di superare i limiti di densità edilizia e di altezza che la normativa nazionale impone per gli interventi diretti". La competenza per l'adozione del Piano è della Giunta comunale, tuttavia “dal momento che costituisce un punto di svolta decisivo per uno dei comparti urbanistici più importanti e complessi della città, abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere l'intero Consiglio comunale nell'esprimere un indirizzo politico volto alla rigenerazione urbana delle darsene di ponente e dell'ex hotel Savioli Spiaggia, struttura dismessa da anni in stato di abbandono”, precisano la sindaca e l’assessore. L’approvazione delle linee d’indirizzo in Consiglio comunale orienterà infatti la Giunta nella definizione dei contenuti strategici del Piano particolareggiato. Il piano proseguirà poi con l’adozione formale dell’atto, a cui seguirà la fase di deposito pubblico che consentirà a cittadini, associazioni e portatori di interesse di visionare la documentazione nel dettaglio e presentare eventuali osservazioni, "garantendo la massima partecipazione prima della chiusura definitiva del percorso".

