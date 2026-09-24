Incidente in moto sulla Strada Marecchiese: centauro ricoverato con l'elisoccorso

Non sono stati coinvolti altri mezzi nel sinistro avvenuto all'altezza del ristorante La Delinda

Un motociclista è stato ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena, dopo un incidente stradale avvenuto alle 15.30 circa di oggi (24 settembre), sulla strada Marecchiese a Rimini, all'altezza del ristorante La Delinda. L'uomo, un riminese di 57 anni, stava procedendo in direzione Novafeltria-Rimini in sella alla moto, quando, dai primi riscontri, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Non ci sono altri veicoli coinvolti. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale, che ha iniziato a sentire i primi testimoni, per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Il personale del 118 ha invece disposto il ricovero del ferito con l'elisoccorso.