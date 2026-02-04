Camion esce di strada: incidente sulla via Tolemaide a Rimini

Il conducente, 57 anni, non ha riportato ferite

Aggiornamento: intorno alle 15.50, la strada Tolemaide è stata chiusa, nel tratto dell'incidente, per le operazioni finalizzate a trasferire il gas su un altro veicolo. Il tutto sta avvenendo sotto la supervisione dei Vigili del Fuoco.

Incidente stradale questa mattina (mercoledì 4 febbraio), intorno alle 11.30, sulla via Tolemaide a Rimini. Un camion attrezzato per il trasporto del gas procedeva in direzione mare - monte, quando per cause in corso di accertamento è uscito fuori strada. Alla guida si trovava un 57enne italiano, che non ha riportato ferite. Nessun altro mezzo è stato coinvolto. Sul posto sono intervenuti il personale della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco. Il traffico ha subito forti rallentamenti durante le operazioni di soccorso.