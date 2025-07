Camion finisce fuori strada a Ponte Verucchio

Rimorchio sul margine della scarpata lungo la SP14: illeso l’autista

Nel pomeriggio di lunedì 14 luglio, un camion è uscito di strada in località Ponte Verucchio, lungo la SP14 in direzione Santarcangelo, nei pressi del ristorante "Il Chiosco di Bacco". Il rimorchio del mezzo pesante è finito sul margine della scarpata, ma fortunatamente l’autotrasportatore non ha riportato ferite.

Per consentire le operazioni di recupero, è stato necessario chiudere temporaneamente la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell'Anas, un camion gru e la Polizia Stradale per garantire la sicurezza e ripristinare la viabilità.