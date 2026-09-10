Camion in fiamme sull’A14, distrutto un trasloco: risarcimento di 14.600 euro

Il mezzo prese fuoco nel 2018 a Rimini mentre trasportava mobili, elettrodomestici ed effetti personali. Il cliente aveva chiesto oltre 113mila euro

Aveva affidato a una ditta il trasloco da Bologna a Rimini, ma il camion prese fuoco sull’A14, all’altezza di Rimini, distruggendo il mezzo e tutto il carico.

Il cliente aveva chiesto oltre 113mila euro di risarcimento, ma il Tribunale di Rimini ha riconosciuto alla ditta una responsabilità senza però ravvisare una colpa grave. L’azienda è stata quindi condannata a pagare 14.600 euro, oltre alla restituzione dei circa 1.600 euro versati per il trasloco e alle spese legali.

L’incendio, avvenuto il 9 maggio 2018, aveva distrutto mobili, elettrodomestici, scatoloni ed effetti personali. L’origine delle fiamme non era stata accertata: il titolare della ditta aveva riferito che il rogo era partito dal vano motore, mentre l’ipotesi dell’autocombustione della merce non ha trovato riscontri.

Secondo il Tribunale, il trasportatore non ha dimostrato che la perdita fosse dovuta a una causa imprevedibile e inevitabile. Tuttavia, il mezzo era stato sottoposto a manutenzione pochi giorni prima dell’incendio e non è stata quindi riconosciuta una colpa grave.

È stato così applicato il limite previsto dal Codice civile per i trasporti nazionali: un euro per ogni chilogrammo di merce perduta. Respinta anche la richiesta di risarcimento per il valore affettivo degli oggetti distrutti.