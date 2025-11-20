Camionista muore schiacciato da un muletto: tragedia in azienda nel Milanese

L’incidente è avvenuto durante le operazioni di scarico a Gessate. Inutile l’intervento dei soccorsi. Un collega trasportato in ospedale sotto shock

Un uomo di 61 anni è morto questa mattina a Gessate, in provincia di Milano, durante le operazioni di scarico in una ditta specializzata nel recupero di materiali di scarto. L'incidente è avvenuto in via Friuli 21, poco dopo le 11.30.

Secondo le prime ricostruzioni, il camionista stava effettuando le manovre di scarico quando un muletto, utilizzato nelle operazioni, si è ribaltato, schiacciandolo contro il camion con cui era arrivato. Gli operai presenti hanno subito lanciato l’allarme, ma all’arrivo dei soccorritori non c’era ormai più nulla da fare: l’uomo è deceduto sul posto.

Un collega, profondamente scosso dall’accaduto, è stato trasportato in ospedale in stato di shock. Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.