Camminare Insieme in Valmarecchia, domenica la terza camminata inclusiva al Mulino Sapignoli

Una giornata gratuita e aperta a tutti tra movimento, natura e socialità. Il progetto punta a creare una camminata inclusiva continuativa di cinque giorni

Domenica 20 settembre il progetto “Camminare Insieme in Valmarecchia” fa tappa al Mulino Sapignoli di Poggio Torriana con una giornata dedicata a inclusione, movimento, natura e socialità, aperta a tutti e a partecipazione gratuita. L’iniziativa rappresenta la terza camminata inclusiva del progetto, nato con l'obiettivo di creare una rete stabile tra associazioni, enti pubblici e operatori del territorio per costruire un modello di esperienza accessibile a persone con e senza difficoltà motorie. Il progetto guarda già oltre la singola iniziativa: l'obiettivo è sperimentare in Valmarecchia una camminata inclusiva continuativa di cinque giorni, un percorso pilota che possa successivamente essere riproposto a livello regionale e nazionale, con l'ambizione di diventare un'esperienza replicabile anche in altri territori.

Una giornata per camminare, conoscersi e stare insieme

La giornata prenderà il via alle ore 14.30 con la presentazione del progetto Camminare Insieme in Valmarecchia. Alle 15.00 è prevista una lezione di Feldenkrais®, dedicata alla consapevolezza del movimento e all'ascolto del proprio corpo. Alle 16.00 partirà la camminata inclusiva in Joëlette, lungo la pista ciclabile del fiume Marecchia: un'occasione per vivere il territorio insieme, superando le barriere e mettendo al centro la partecipazione. Alle 17.00 seguirà una seconda attività di Feldenkrais®, mentre alle 18.30 la giornata si concluderà con un aperitivo conviviale, momento pensato per stare insieme, condividere le esperienze vissute e rafforzare quelle relazioni che sono alla base dell'intero progetto.

Durante la giornata sarà inoltre possibile partecipare a visite guidate al Mulino Sapignoli, importante testimonianza della storia e della cultura rurale della Valmarecchia.

Ogni passo unisce, nessuno resta indietro

“Camminare Insieme in Valmarecchia” vuole dimostrare concretamente che l'inclusione non è soltanto eliminare le barriere, ma creare occasioni in cui tutti possano sentirsi parte della stessa esperienza. Camminare insieme significa condividere un percorso, rallentare quando necessario, aiutarsi, conoscersi e scoprire che le differenze possono diventare una ricchezza per tutta la comunità.

La natura della Valmarecchia diventa così uno spazio di incontro e partecipazione, dove il movimento può essere vissuto come strumento di benessere, socializzazione e conoscenza del territorio.

“Ogni passo unisce, nessuno resta indietro” è il messaggio che accompagna il progetto e sintetizza lo spirito della giornata.

L'evento è gratuito e aperto a tutti.