Verucchio, la Fiera di Santa Croce conquista il paese: oltre 4mila presenze

Tre giorni di festa per la tradizionale Fira di Quatorg, tra cultura, gastronomia, musica, sport e antichi mestieri

E' stata una grande edizione quella del 2026 per la Fiera di Santa Croce, che quest'anno si è svolta dall'11 al 13 settembre. Tre giorni di festa, allegria, serenità e senso di appartenenza per la comunità di Verucchio che per tre giorni si è ritrovata per il tradizionale appuntamento cona la Fira di Quatorg. Più di 4 mila le presenze calcolate dagli organizzatori.

Affollati tutti gli eventi, da quelli culturali a quelli gastronomici e sportivi, dalla musica e il ballo e il puro divertimento.

Così è stato per la presentazione del libro “I custodi della memoria. Storia di confraternite, culti e cimiteri nel territorio di Verucchio” di Lisetta Bernardi e Maurizio Matteini Palmerini, domenica 13 alle ore 10.30 in una sala consigliare del Comune di Verucchio che non è riuscita a contenere gli intervenuti. In tantissimi a visitare le mostre, come quella, davvero straordinaria, “Le biciclette dei mestieri itineranti”, allestita a cura di Tonino Montanari nella ex chiesa del Suffragio. Ma come sempre sono piaciuti tantissimo il mercato per le vie del paese con artigiani e antichi mestieri, i trattori antichi e i mezzi agricoli, la Ruota della Fortuna e le prove di tiro con l'arco per grandi e bambini i laboratori creativi manuali e didattici, gli animali itineranti . Inoltre quest'anno c'era “Il segno di Francesco”, iniziativa dedicata agli 800 anni dal transito di San Francesco d'Assisi attraverso fumetti, immagini, storie e disegno dal vivo, in collaborazione con Cartoon Club-RiminiComix.

Affollatissimo lo stand gastronomico per pranzo e cena alle Mura del Fossato dove sono arrivate anche le tagliatelle preparate per la gara, piste da ballo gremite, applausi per le musiche dal vivo, oltre 100 persone al trekking che aveva per obiettivo il recupero del sentiero V2 verucchiese del Cai e folla per le classiche competizioni della caratelle e al Palio della Cuccagna finale.

L'amministrazione comunale desidera ringraziare gli organizzatori per la bella riuscita della manifestazione: la Pro Loco Verucchio, GM Eventi e gli oltre 60 volontari che hanno prestato generosamente la loro opera.



