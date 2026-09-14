Riccione, scooter travolto da un'auto: il conducente fugge

La 41enne stava rientrando dal lavoro quando una Bmw avrebbe bruciato lo stop e colpito lo scooter. La Polizia locale cerca il responsabile

Stava tornando a casa dopo il lavoro quando la sua serata si è trasformata in un incidente. Una 41enne di Riccione è stata travolta mentre viaggiava in scooter, all'altezza di un incrocio, da una Bmw bianca che, secondo quanto ricostruito, non avrebbe rispettato lo stop.

L'impatto è stato violento e, subito dopo lo schianto, il conducente dell'auto avrebbe scelto di proseguire la marcia invece di fermarsi. La donna è rimasta a terra mentre alcuni familiari, accorsi dopo l'incidente, avrebbero cercato di intervenire per fermare la vettura e annotarne la targa. Il tentativo, però, non sarebbe andato a buon fine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato la 41enne in ospedale. Per fortuna le conseguenze dell'incidente si sono rivelate meno gravi di quanto lasciasse temere la dinamica: la donna ha riportato ferite lievi ed è stata successivamente dimessa.

Ora sono gli investigatori della Polizia locale di Riccione a cercare di dare un nome e un volto al conducente della Bmw. Gli agenti stanno acquisendo le immagini registrate dalle telecamere presenti nella zona, nella speranza di ricostruire con precisione la sequenza dell'incidente e soprattutto di individuare l'auto. Un elemento che potrebbe rivelarsi decisivo riguarda proprio la vettura ricercata. A seguito dell'urto, la Bmw potrebbe infatti avere riportato danni visibili sulla fiancata sinistra. Nel frattempo, i familiari della donna hanno affidato ai social un appello rivolto a chiunque abbia assistito alla scena o possa fornire informazioni utili per risalire al responsabile.