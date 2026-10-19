Camminare insieme in Valmarecchia, domenica una giornata inclusiva al Parco degli Artisti

Camminata in joëlette lungo la ciclabile del Marecchia, brunch musicale e prova di tiro con l’arco: appuntamento domenica 25 ottobre a Vergiano

Domenica 25 ottobre il Parco degli Artisti di Vergiano, a Rimini, ospita una giornata dedicata all’inclusione, al movimento e alla condivisione nell’ambito del progetto Camminare insieme in Valmarecchia.

Il programma prevede alle 9.30 il ritrovo dei partecipanti e alle 10 la partenza della camminata inclusiva in joëlette lungo la ciclabile del Marecchia. Alle 13 spazio al brunch musicale, seguito alle 14 da una prova di tiro con l’arco organizzata con gli Arcieri Città di Rimini.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti. Per informazioni e adesioni è possibile contattare Mark al 333 3093747.