“Camminare per la pace”: anche Santarcangelo alla Marcia PerugiAssisi

Presente l'assessore Filippo Borghesi

Anche l'Amministrazione comunale di Santarcangelo, rappresentata dall'assessore ai Servizi alla persona Filippo Borghesi, ha preso parte alla Marcia per la Pace Perugiassisi che si è tenuta ieri (domenica 12 ottobre): "Immagine all the people" il titolo della 28esima edizione della manifestazione che, come da tradizione, all'individualismo e al mondo in guerra, risponde portando avanti i temi della fraternità e dell'amicizia sociale.

"Ma quanti siamo?! Diverse volte ieri ho sentito giovani sul percorso della Perugia-Assisi chiederselo di fronte al passaggio ininterrotto di persone sulla strada tra S. Maria degli Angeli e la porta di S. Francesco”, ha dichiarato l'assessore Filippo Borghesi.

“Tornare a camminare su questa strada dopo tanti anni è stata un’emozione. Ed è stato un onore grande farlo indossando la fascia tricolore, per rappresentare la città di Santarcangelo e testimoniare insieme ai tanti concittadini incontrati lungo il cammino il nostro essere una città sempre attiva per dare il proprio piccolo contributo a costruire la pace”.

“Sotto la fascia, per un piccolo pezzo di strada, ho indossato una maglia che era in un cassetto da un po’, e che vestivo con l'orgoglio di volontario nel 2008: sopra c’è la firma di due persone straordinarie, come Gino Strada e Teresa Sarti, due costruttori di pace che mancano tanto e di cui forse in diversi di noi hanno sentito la presenza in quello strano arcobaleno a forma di sorriso che ci ha incantato quando ormai il cammino era terminato”.