Rimini Calcio, i prezzi di abbonamenti e biglietti
Da mercoledì pomeriggio sportello aperto allo stadio. Fino al 23 agosto la fase di lancio. Il settore Distinti resta chiuso fino ai 2500 abbonamenti
La campagna abbonamenti del Rimini Calcio vive di due fasi.
La prima, per così dire di lancio, che durerà fino al 23 agosto con i seguenti prezzi. Curva 50 euro; Laterale 100; Centrale 240; Centralissima 350.
Il prezzo medio per ogni partita è rispettivamente di 3, 6, 14 e 21 euro.
La seconda fase scatta il 24 agosto: Curva 80; Laterale 150; Centrale 350; Centralissima 490.
Il prezzo medio per ogni partita è rispettivamente di 5, 9, 21 e 29 euro.
Chi vuole essere socio sostenitore mille euro (59 a partita) con ingresso all'hospitality e cena di inizio anno e cena di Natale.
Per le donne, gli over 65 e gli under 18 sconto del 50%. Gli under 14 entrano gratuitamente.
Con il raggiungimento dei 2.500 abbonamenti sarà aperto alle stesse condizioni dei laterali il settore Distinti, altrimenti aperto se la capienza esaurita degli altri settori la renderà necessaria.
Poi c'è la promozione 5+1, con presentazione del documento d'identità fronte e retro, del nome, del telefono e della mail.
Le tessere si potranno sottoscrivere in sede da mercoledì dalle ore 16 oppure attraverso bonifico bancario.
BIGLIETTI Il costo dei biglietti per ogni singola partita è il seguente: Curva 10; Laterale 15; Centrale 25; Centralissima 40.
il numero cellulare per tutte le informazioni è 339-5313961.
La mail: [email protected]