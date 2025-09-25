Camper di lusso e avventura: l’imprenditore misanese Stefano Mazzoli arriva in Veneto

BunkerVan rafforza la sua rete con la nuova collaborazione commerciale

È l’imprenditore romagnolo Stefano Mazzoli, titolare della Mazzoli Srl e concessionario esclusivo BunkerVan per l’Italia, a guidare con decisione la crescita del brand sul territorio nazionale. Con sede, da trent’anni, a Misano Adriatico, Mazzoli annuncia una nuova e importante tappa del percorso: la partnership con Autosalmaso Srl di Padova, che diventa concessionario ufficiale per il Veneto grazie a un accordo esclusivo.

“Con Autosalmaso condividiamo la stessa attenzione per la qualità e la piena soddisfazione del cliente. - dichiara Stefano Mazzoli. - Questa partnership ci permette di rafforzare la presenza di BunkerVan in una regione strategica come il Veneto, garantendo vicinanza e un servizio diretto a chi cerca un prodotto distintivo e di alto livello nel settore dei camper.”

Parallelamente, Mazzoli affida all’esperienza e alla sensibilità di Francesco Furlani, influencer, viaggiatore e fotoreporter, il compito di raccontare l’anima di BunkerVan sul campo. Dalla Fiera del Camper di Parma, Furlani parte a bordo del modello BunkerVan Forested Desert Edition per un viaggio di oltre 2000 km attraverso deserti e paesaggi suggestivi del Marocco. Un test autentico per il van 4x4 di punta del marchio, progettato per affrontare terreni estremi senza rinunciare a comfort e funzionalità.

BunkerVan rappresenta oggi un punto di riferimento per chi cerca un camper artigianale, innovativo e personalizzabile: dalla sala da pranzo posteriore a “U” al letto matrimoniale basculante a comando elettrico, ogni dettaglio è pensato per garantire leggerezza, resistenza e libertà in ogni condizione di viaggio.

“BunkerVan è un prodotto esclusivo, nato per una clientela raffinata e attenta alla qualità, che sceglie non solo un mezzo ma un vero e proprio stile di vita. - Afferma Edoardo Salmaso, CEO di Autosalmaso Srl. - Siamo orgogliosi di portare questa proposta in Veneto e offrire una nuova visione di libertà e avventura su quattro ruote”

Con il viaggio di Furlani come dimostrazione sul campo e con l’espansione della rete commerciale da Misano Adriatico a Padova, Stefano Mazzoli conferma la sua missione: rafforzare la presenza di BunkerVan in Italia, offrendo veicoli di alta gamma e un servizio di eccellenza supportato da una rete solida e capillare.