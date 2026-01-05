Camper in fiamme nel parcheggio dell’ospedale: paura nel pomeriggio

Il mezzo era da anni segnalato dai residenti come presenza fissa e abusiva

Momenti di paura oggi pomeriggio intorno alle 15.45 nel parcheggio pubblico dell’Ospedale di via Stampa, dove un camper ha preso fuoco. L’occupante è riuscito a mettersi in salvo e l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze più gravi.

Il mezzo era da anni segnalato dai residenti come presenza fissa e abusiva, con ripetute denunce ai Vigili Urbani per degrado e problemi di sicurezza. In più occasioni, secondo quanto riferito dai cittadini, i controlli avevano però stabilito la regolarità della sosta.

Solo per una serie di circostanze fortunate — assenza di auto vicine e rapido intervento dei soccorsi — l’incendio non ha coinvolto il parcheggio e le abitazioni limitrofe. I residenti esprimono forte rabbia e chiedono ora la rimozione del mezzo e chiarimenti sulle responsabilità, sottolineando come la tragedia sia stata solo sfiorata.

La segnalazione e la denuncia dell’accaduto arrivano direttamente dai cittadini residenti della zona, che chiedono maggiore attenzione e interventi concreti per la sicurezza dell’area.