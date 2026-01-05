Altarimini

Camper in fiamme nel parcheggio dell’ospedale: paura nel pomeriggio

Il mezzo era da anni segnalato dai residenti come presenza fissa e abusiva

A cura di Glauco Valentini Redazione
05 gennaio 2026 19:26
Camper in fiamme nel parcheggio dell’ospedale: paura nel pomeriggio - Il camper mentre prende fuoco
Il camper mentre prende fuoco
Rimini
Cronaca
Condividi

Momenti di paura oggi pomeriggio intorno alle 15.45 nel parcheggio pubblico dell’Ospedale di via Stampa, dove un camper ha preso fuoco. L’occupante è riuscito a mettersi in salvo e l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze più gravi.

Il mezzo era da anni segnalato dai residenti come presenza fissa e abusiva, con ripetute denunce ai Vigili Urbani per degrado e problemi di sicurezza. In più occasioni, secondo quanto riferito dai cittadini, i controlli avevano però stabilito la regolarità della sosta.

Solo per una serie di circostanze fortunate — assenza di auto vicine e rapido intervento dei soccorsi — l’incendio non ha coinvolto il parcheggio e le abitazioni limitrofe. I residenti esprimono forte rabbia e chiedono ora la rimozione del mezzo e chiarimenti sulle responsabilità, sottolineando come la tragedia sia stata solo sfiorata.

La segnalazione e la denuncia dell’accaduto arrivano direttamente dai cittadini residenti della zona, che chiedono maggiore attenzione e interventi concreti per la sicurezza dell’area.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini