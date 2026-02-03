Attesi oltre 500 giovani atleti da tutta Italia per un evento che unisce sport e promozione del territorio

Cattolica e la Riviera Sud saranno protagoniste dei Campionati Italiani Giovanili di Ciclocross 2027, assegnati dalla Federazione Ciclistica Italiana al Velo Club Cattolica. La manifestazione si svolgerà il 5 e 6 gennaio 2027, nell’anno in cui la città sarà Comune Europeo dello Sport.

L’evento nasce da un progetto condiviso con le amministrazioni di Cattolica e Misano Adriatico e con il Comitato Regionale Emilia-Romagna della Fci. In gara le categorie Esordienti e Allievi, maschili e femminili, oltre al Team Relay, su un percorso tecnico allestito tra la spiaggia e le sponde del fiume Conca, al confine tra i due comuni.

Tra Capodanno e l’Epifania sono attesi 500-600 atleti e circa 4.000 presenze complessive tra staff e accompagnatori, con ricadute positive per le strutture ricettive e la destagionalizzazione turistica.

Per il Velo Club Cattolica si tratta di un traguardo costruito grazie all’esperienza maturata in anni di attività nel ciclocross e nell’organizzazione di eventi giovanili. La manifestazione conferma Cattolica e Misano Adriatico come poli di riferimento per il ciclismo giovanile italiano, unendo sport, territorio e promozione turistica.