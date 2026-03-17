Campionati nazionali di pattinaggio al Playhall Pironi: la squadra di casa strappa applausi

Ottime le performance di punta dei pattinatori riccionesi, con 8 medaglie d’oro, 2 argenti e 2 bronzi e i tanti piazzamenti di valore.

Si chiude una settimana indimenticabile al Campionato Nazionale Acsi di Pattinaggio Artistico "Città di Riccione 2026", che dal 9 al 15 marzo ha traghettato il Playhall Massimo Pironi nel cuore pulsante del pattinaggio italiano, accogliendo oltre 900 atleti provenienti da tutta Italia. Per il Pattinaggio Artistico Riccione è stata una settimana intensa ed emozionante con oltre 60 atleti scesi in pista tra gare individuali e gruppi spettacolo, portando con sé passione, determinazione e tantissimo cuore e non solo: la sezione del pattinaggio artistico conquista 8 medaglie d’oro, 2 d’argento e 2 medaglie di bronzo decretando il primo posto per l’intera società riccionese, unica realtà italiana a scendere in pista con tanti atleti in tante specialità diverse. Fra i podi spicca l'oro di Ambra Morolli nella categoria Allievi regionali C con una gara davvero impeccabile, così come quella di Marco Perrotti che s’impone sul compagno del Lazio in categoria.

Seguono l'oro della giovane Angelica Trail e di Gianluca Bartolucci; il primo argento arriva poi con Violante Soleri, atleta agonista della società e da Chloe Battelli atleta più giovane e già promettente. Altro meritatissimo oro lo ha guadagnato la coppia artistico Gianluca Bartolucci - Syria Battelli, giovanissima formazione che ha inaugurato da neanche un anno la nuova stagione di coppie per il Pattinaggio Riccione, ricordando la blasonata tradizione del Pattinaggio Riccione.

Isabella Rossi e Giulia Della Martire conquistano la medaglia di bronzo nelle rispettive categorie e un particolare plauso va a Lucia Gnani che, accompagnata in pista dalla sua insegnante-guida Francesca Gambuti, ha portato a termine il suo programma di gara con grande soddisfazione.

Non sono mancate le soddisfazioni per le formazioni spettacolo, dove il gruppo junior Green Pearl Show Team, composto da 16 elementi, ha conquistato l’oro con il suo cavallo di battaglia “Il mago sabbiolino”. Infine, ottime le prestazioni dei quartetti: gradino più alto del podio per Green Pearl Show Blue e seconda posizione per Green Pearl Show White.

“Il Campionati Acsi è stata davvero una esperienza emozionante sia per gli atleti che per gli allenatori che voglio ringraziare di cuore per aver seguito e accompagnato i ragazzi in gara con dedizione, energia e passione instancabile - è il commento di Gigliola Mattei, presidente del Pattinaggio Riccione. - La nostra è una realtà inclusiva che mette al primo posto il benessere degli atleti e la loro realizzazione personale più che la competizione e siamo certi che questa esperienza li aiuterà a crescere al di là dei risultati in classifica”.